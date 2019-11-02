Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul ettiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i taşıyan araçlar Vahdettin Köşkü'ne giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti

Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:04 Kaynak: İHA
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