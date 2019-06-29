Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
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- Görüşmeden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:37 Kaynak: AA
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