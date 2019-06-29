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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

58 dakika önce

- Görüşmeden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

- Görüşmeden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:37 Kaynak: AA
Türkiye, Birleşmiş Milletler, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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