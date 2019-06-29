Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:44 Kaynak: DHA
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