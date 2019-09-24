Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le Görüştü
Son Dakika Güncel Haber

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le Görüştü

46 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştüNEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu sürede çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeleri sürüyor. Görüşme kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile biraraya geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le Görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın sözleri dünyanın gündeminde! Sosyal medyada "Sesimiz Erdoğan" etiketine büyük destek
Erdoğan'ın BM tweetine Akşener'den yanıt: İnşallah dönüşte Türkiye'de bunu hayata geçirir Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de ikili görüşmelerine devam etti Esra Erol, Şırnaklı Leyla'nın okuma hayalini gerçekleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 22:25:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]