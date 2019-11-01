Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:57 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Erdoğan ile Guterres'i taşıyan araçlar Vahdettin Köşkü'ne giriş yaptı. - İSTANBUL
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