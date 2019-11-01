Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Erdoğan ile Guterres'i taşıyan araçlar Vahdettin Köşkü'ne giriş yaptı. - İSTANBUL

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerlileşmeye gizli bir engel var, yapılan tüm engellemeleri yakından takip edeceğiz