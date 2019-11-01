Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Erdoğan ile Guterres'i taşıyan araçlar Vahdettin Köşkü'ne giriş yaptı. - İSTANBUL

Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:57 Kaynak: İHA
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