Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel sekreteri guterres'i kabul ediyor
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel sekreteri guterres'i kabul ediyor

Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel sekreteri guterres'i kabul ediyor

7 saat önce

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'İ KABUL EDİYOR (2) (Görüşmeden fotoğraflarla)Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'İ KABUL EDİYOR (2) (Görüşmeden fotoğraflarla)

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul ediyor. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel sekreteri guterres'i kabul ediyor

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:18 Kaynak: DHA
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