Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel sekreteri guterres'i kabul ediyor
7 saat önce
Gülseli KENARLI İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:18 Kaynak: DHA
Gülseli KENARLI İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul ediyor. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
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