Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

6 saat önce

Gülseli KENARLI / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti, System.String[]

Gülseli KENARLI/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti ve yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:45 Kaynak: DHA
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