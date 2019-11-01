Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:54 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, saat 10.45'te başladı.
Görüşme basına kapalı devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin kim olduğunu biliyoruz Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Bakan Çavuşoğlu: YPG/PKK devleti kurmak isteyenlerin başını Fransa ile İsrail çekiyordu Ayakkabı devi Kemal Tanca, konkordato başvurusunda bulundu