Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, saat 10.45'te başladı.

Görüşme basına kapalı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:54 Kaynak: AA
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