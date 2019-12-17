Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de, resmi temasları kapsamında Guterres ile bir araya geldi.

BM Cenevre Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:06 Kaynak: AA
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