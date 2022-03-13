Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü - Son Dakika

Gamze Erdemir - Aykut Zor

İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve barışın yeniden tesisi için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydeden Erdoğan, insani yardım ve tahliyeler konusunda da gayret gösterdiklerini aktardı.

BM Genel Sekreterinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

BM Genel Sekreteri Guterres ise telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

(İHA)