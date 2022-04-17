Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

17.04.2022 20:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Kudüs'te yaşanan olaylar ve Ukrayna- Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahaleleri ve provokasyonlar sonucu yaşananları kabul edilemez bulduğumuzu ve şiddetle kınadığımızı ifade ettiğim görüşmede, Sayın Guterres ile bölgenin barışa kavuşması için atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik. Sayın Guterres'e, Ukrayna konusunda da İstanbul Süreci'ni herkesin desteklemesi gerektiğini; tarafların görüş ayrılıklarının giderilmesi için çaba göstermenin Türkiye'nin yürüttüğü barış girişimlerini tamamlayıcı nitelikte olacağını ifade ettim." ifadelerine yer verdi.


YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü Açıklaması Guterres'ten Kudüs'teki kutsal mekanların statükosunun korunması çağrısı Guterres'ten Kudüs'teki kutsal mekanların statükosunun korunması çağrısı

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
20:17 Tecrübeli hoca gözyaşlarını tutamadı! Fenerbahçe soyunma odasında "Şampiyonluk şansımız sürüyor" deyip ağladı
20:14 Gürcistan'da kaçak olarak yaşayan Galip Öztürk'ün kurduğu Metro Turizm ve MEPET satışa sunuldu
20:12 Valerien Ismael, maç günü yaptığı antrenman hakkında konuştu: Bütün gün otelde bekleyemeyiz
20:11 Silvan'da, arazi anlaşmazlığı iki aileyi birbirine düşürdü! 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
19:26 Amasya'da taş yüklü kamyon, hafif ticari aracın üstüne devrildi: 1 ölü 2 yaralı
19:25 Rusya'nın, önündeki tek engel Türkiye! Ukrayna'nın batırdığı kruvazörün yerini doldurmak için boğazları kullanmalı
19:22 İki başkan adayı da aynı teknik direktörü istiyor! İşte Galatasaray'ın yeni hocası
18:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu göçmenlere ilişkin 4 sorusunu tekrarladı: 'Saray ve şürekasından yanıtları hâlâ bekliyorum!'
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü: Türkiye her daim Filistin'in yanındadır
18:42 Kasımpaşa, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti! Mario Balotelli gelecek hafta forma giyemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 20:21:26. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement