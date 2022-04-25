Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

25.04.2022 16:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in Ankara'yı ziyaretinin ardından yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Nisan'da ise Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti - Son Dakika


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