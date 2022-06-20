Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya- Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhataplarına barış müzakerelerinin canlandırılması ve savaşın diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika

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