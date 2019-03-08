Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekteri ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilerek, "Görüşmede, Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı" denildi. - Ankara

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