Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM Güvenlik Konseyi) Bir İsrail meselesini çözemiyor.
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM Güvenlik Konseyi) Bir İsrail meselesini çözemiyor.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM Güvenlik Konseyi) Bir İsrail meselesini çözemiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM Güvenlik Konseyi) Bir İsrail meselesini çözemiyor. Sene 1948, geldiğimiz yer ortada. Bir İsrail konusunu çözememiştir. Birleşmiş Milletler kararlarını İsrail kabul etmiyor. Bunun cevabını versinler bize. 1948'deki İsrail toprakları itibarıyla söylüyorum aynı İsrail midir?"

Recep Tayyip Erdoğan, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Solo Türk'ün TEKNOFEST'te yaptığı gösteri uçuşu, izleyenlerin nefesini kesti
Erdoğan, ABD ziyareti öncesi konuştu: Destekleri ortada, görmezden gelemeyiz Erdoğan'dan FOX TV muhabirine sert sözler: Kanalı yalan medya olmaktan çıkarın Erdoğan'dan tiryakilere kötü haber! Sigara yasağı genişliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 15:40:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM Güvenlik Konseyi) Bir İsrail meselesini çözemiyor.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]