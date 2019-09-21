Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM Güvenlik Konseyi) Bir İsrail meselesini çözemiyor. Sene 1948, geldiğimiz yer ortada. Bir İsrail konusunu çözememiştir. Birleşmiş Milletler kararlarını İsrail kabul etmiyor. Bunun cevabını versinler bize. 1948'deki İsrail toprakları itibarıyla söylüyorum aynı İsrail midir?"