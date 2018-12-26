Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bm Güvenlik Konseyinde Adalet Diye Bir Şey Aramayın, Yok Öyle Bir Şey"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bm Güvenlik Konseyinde Adalet Diye Bir Şey Aramayın, Yok Öyle Bir Şey"

2 saat önce

IHAAW142856-SIY/26-12-2018- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM Güvenlik Konseyinde adalet diye bir şey aramayın, yok öyle bir şey" 26.12.2018 14: 28: 56 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW142856-SIY/26-12-2018

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM Güvenlik Konseyinde adalet diye bir şey aramayın, yok öyle bir şey" 26.12.2018 14: 28: 56 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:34 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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