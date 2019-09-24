Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM Güvenlik Konseyinde adalete ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhal...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM Güvenlik Konseyinde adalete ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhal gerçekleştirmeliyiz"
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM Güvenlik Konseyinde adalete ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhal gerçekleştirmeliyiz"
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