Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM Güvenlik Konseyinde adalete ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhal...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM Güvenlik Konseyinde adalete ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhal...

55 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM Güvenlik Konseyinde adalete ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhal gerçekleştirmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM Güvenlik Konseyinde adalete ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhal gerçekleştirmeliyiz"

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:30 Kaynak: AA
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