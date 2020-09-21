Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM Güvenlik Konseyini reforma tabi tutmamız gerekiyor" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM Güvenlik Konseyini reforma tabi tutmamız gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öncelikle Güvenlik Konseyini reforma tabi tutmamız gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öncelikle Güvenlik Konseyini reforma tabi tutmamız gerekiyor. 7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir konsey yapısı adil ve sürdürülebilir değildir" dedi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) kuruluşunun 75. yılı nedeniyle düzenlenen üst düzeyli toplantıya video mesajla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan; mesajında, BM Güvenlik Konseyi yapısını eleştirerek, 7 milyar insanın kaderinin 5 ülkenin insafına bırakılamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini yürüten Büyükelçi Volkan Bozkır'ın yönettiği oturuma gönderdiği video mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Yıl dönümleri bir kutlama vesilesi olduğu kadar muhasebe yapmak için de değerli birer fırsattır. BM'nin 75. Yaşının da tüm dünya için böyle bir fırsata vesile olmasını diliyorum. İnsanlık olarak korona virüs salgını olmak üzere sağlığımızı, ekonomimizi, toplumsal barışımızı ve geleceğimizi etkileyen birçok önemli sorunla yüzleşiyoruz. Dünya genelinde 170 milyon insanın acil yardıma ve korumaya ihtiyaç duyduğu bir tablo ile karşı karşıyayız. Açlık çekenlerin sayası 820 milyonu aşarken 70 milyondan fazla insan da çatışma ve baskılardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Kovid-19 salgını maalesef dünyadaki bu adaletsizlik ve eşitsizlikleri çok daha keskin hale getirmiştir. Dünyanın milli gelire göre en fazla yardım yapan ülkesi olarak elimizdeki tüm imkanlarla salgının yol açtığı sıkıntıları hafifletmeye çalıştık. Bu süreçte kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderirken din, dil, ırk, kıta ayrımı gözetmeden, dünyanın 146 ülkesine tıbbi malzeme ve teçhizat gönderdik. Aşırı kazanç hırsı, güç temerküzü ve sömürgeciliğin yeni metotlarla devam ettirilmek istenmesi, küresel sistemin adalet dağıtmasının önündeki en büyük engellidir. Suriye, Filistin, Yemen, Afganistan başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde bir türlü sağlanamayan istikrar bunun ispatıdır. Ortaya konulan ideallere rağmen BM sistemi ne çatışmaları önlemede ne de başlayan çatışmaların bitirilmesinde etkili olabiliyor. Önceki asrın ihtiyaçlarına göre şekillenmiş yapılarla bugünkü imtihanların üstesinden gelemeyeceğimizi artık hepimiz görüyoruz. BM sistemini yeniden etkin kılmak için öncelikle Güvenlik Konseyini reforma tabi tutmamız gerekiyor. 7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir konsey yapısı adil ve sürdürülebilir değildir. Demokratik, şeffaf, hesap verebilir, etkili ve adil temsile dayalı bir konsey mimarisi insanlık için tercihten öte zorunluluk halini almıştır. BM Genel Kurulunun da güçlendirilmesi ve canlandırılması sorunlarımızın çözümüne katkı yapacaktır. Kıtaların kavşak noktası olan İstanbul'un bir BM merkezine dönüşmesi küresel barış ve istikrar çabalarına destek verecektir. 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini kıdemli bir diplomat ve siyasetçi olan Büyükelçi Volkan Bozkır'ın üstlenmesi Türkiye için iftihar vesilesi olduğu kadar uluslararası toplum bakımından da bir şanstır. Türkiye'ye gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ediyorum. BM sistemine desteğimizi ve katlarımızı sürdüreceğimizi bu vesile ile tekrar ifade etmek istiyorum." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Volkan Bozkır, Kurul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 18:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'BM Güvenlik Konseyini reforma tabi tutmamız gerekiyor' - Son Dakika


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