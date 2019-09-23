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Cumhurbaşkanı Erdoğan,BM İklim Değişikliği Zirvesi'nde konuştu

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan,New York'taki BM İklim Değişikliği Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,BM İklim Değişikliği Zirvesi'nde konuştu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki BM İklim Değişikliği Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın genel sekreter tüm ülkeleri iklim değişikliği ile mücadele hususunda elini taşın altına koymaya davet etti. Türkiye bu davet üzerine Kenya ve Birleşmiş Milletler-HABİTAT ile beraber Altyapı, Şehirler ve Yerel Eylem Çalışma Grubu'nun eş başkanlığını yürütüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıfır atık projemizi bütün Türkiye'de yaygınlaştırıyoruz. Geri kazanım oranını yüzde 35'e taşıyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Zirvesi'nde, "Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkındadır. Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biriyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sera gazı salınımını azaltmak için metro hatları inşa edildiğini söyledi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, New York, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:10 Kaynak: İHA
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