Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üye ülkesine ilişkin, "Bir tanesi 'hayır' diyorsa oradan karar çıkmaz. Bu adalet mi? 'İnsan hakları, adalet, hukuk' diyor Birleşmiş Milletler. Ama buradan ne adalet ne hukuk ne ezilenlerin haklarını korumak gibi bir şey çıkıyor. Bunların hiçbirisi ne yazık ki BM Güvenlik Konseyinde yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katıldı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) yapısına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, BM'nin Birinci Dünya Savaşı sonrası şartlarda teşekkül etmiş bir yapı olduğunu hatırlattı. O günden bugüne dünyada çok şeyin değiştiğini ve değişmeye devam ettiğini belirten Erdoğan, dünyanın o günün şartlarında değerlendirilemeyeceğine işaret etti.

BMGK'nin 5 daimi üyesi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bunların içerisinde İngiltere, Fransa burada bir tarafa. Rusya'yı da bir Avrupa ülkesi sayabiliriz. Öbür tarafta Çin ve Amerika var." dedi. Bu ülkeler içerisinde Müslüman ülke bulunmadığına dikkati çeken Erdoğan, bu nedenle dini noktada ciddi bir kopuşun söz konusu olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer kıtalara baktığımız zaman kıtalar noktasında da bu 5 daimi ülkenin içinde her kıtanın temsil edildiğini söylemek mümkün değil. '5 artı 15' deniliyor. Bu 15 ülke geçici üye, bu geçici üyelerin ise burada hiçbir anlamı, tesiri yok. Karar kimde? Bu 5 daimi üyede. Hatta onlardan da bir tanesinde. Yani bir tanesi 'hayır' diyorsa oradan karar çıkmaz. Bu adalet mi? 'İnsan hakları, adalet, hukuk' diyor Birleşmiş Milletler. Ama buradan ne adalet ne hukuk ne ezilenlerin haklarını korumak gibi bir şey çıkıyor. Bunların hiçbirisi ne yazık ki BM Güvenlik Konseyinde yok."

"BM'nin reforme edilmesi lazım"

BM'nin yapısında reforma gidilmesini söylediklerini, bunu da "Dünya beşten büyüktür." diyerek tanımladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beşten büyük olan bu dünyada, şu anda 198 ülke olarak değerlendirdiğimiz zaman bu 5 daimi üye ülke, artı 15 geçici, bunların tamamı 20 olabilir ama tamamı da ne olur? Daimi üye olur." dedi.

Bu daimi üyelerin dönüşümlü bir şekilde görevlerini devam ettirebileceklerine vurgu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin, 10 tanesi bir ikinci yılda değişime tabi olur, diğer 10 aynı şekilde daha sonra değişime tabi olur. Bu değişimle birlikte bu ülkelerin hepsi de daimi üye olma şansını yakalar. Bu 198 ülke bu şekilde daimi üye olma şansını yakaladığı zaman dünya şunu konuşacaktır, 'Benim de BM Güvenlik Konseyinde bir temsil yetkim var'. Ama şu anda temsil yetkisi yok. Çok enteresandır, bir geçici üye olmak için atılan kulisleri, yapılan lobi faaliyetleri akla hayale gelmez. Almanya diyor ki, 'Ben en azından 5 artı bir veya 5 artı 2.' Japonya da Hindistan da istiyor. Ben de istiyorum, Türkiye olarak biz de daimi üye olalım diyoruz. Bırakın bunları, bütün bu 198 ülkenin tamamı daimi üye olsun veya bu sayıyı 200'e çıkarmanın hedefini belirleyelim. Böylece tüm bu ülkeler daimi üye olma şansını yakalasınlar. Dünya sadece bu 5 ülkenin hegemonyası altında ezilmesin."

Attıkları adımların tamamının bunun üzerine geliştiğini de bildiren Erdoğan, "İkili liderler görüşmelerinde 'Haklısın doğru söylüyorsun.' diyorlar. Tamam haklıysak gelin bu hakkı beraber paylaşalım. Bu adımı da beraber atalım. Ne yazık ki bu adımı atmaya varamıyorlar. Sıkıntı burada." diye konuştu.

(Sürecek)