Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'nin sorumlulardan hesap soracağına inanıyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'nin sorumlulardan hesap soracağına inanıyorum

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kaşıkçı cinayeti konusunda ülkemizin tutumunu haklı bulan Birleşmiş Milletler'in Mursi'nin şüpheli ölümünü muhakkak gündeme alacağına, sorumlulardan hesap soracağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'nin sorumlulardan hesap soracağına inanıyorum, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kaşıkçı cinayeti konusunda ülkemizin tutumunu haklı bulan Birleşmiş Milletler'in Mursi'nin şüpheli ölümünü muhakkak gündeme alacağına, sorumlulardan hesap soracağına inanıyorum" dedi.
Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma ofisinde yabancı medya temsilcileriyle bir araya geldi. 30'un üzerinde temsilcinin katıldığı toplantıda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Büyükelçi İbrahim Kalın ile  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, soru cevap öncesi yaptığı konuşmada "Meslektaşınız Cemal Kaşıkçı cinayetinin unutulmasına nasıl izin vermediysek, Mursi'nin de unutulmasına fırsat vermeyeceğiz. Uluslararası hukukun verdiği haklarımızı sonuna kadar kullanarak bu konunun aydınlığa kavuşturulması için mücadele edeceğiz" dedi.

"SİSİ VE ETRAFINDAKİLERİ AYNI ZAMANDA DÜNYADA DA ONU SEVENLERİ RAHATSIZ EDEBİLİR"
Erdoğan, "Böyle bir cinayet olabilir mi? İşte Sisi denilen kişi şu anda Mısır'da böyle bir yöneticidir. ve ben kendisi için her zaman onu söylüyorum, 'bir zalimdir' ve bir demokrat değildir. Gerçek manada bir demokrasinin neticesinde iş başına gelmiş birisi değildir. Bizim bu ifadelerimiz gerek Sisi ve etrafındakileri aynı zamanda dünyada da onu sevenleri rahatsız edebilir. Ama önemli olan bu dünyada haklıların yanında yer alanların buna nasıl baktığıdır. Kaşıkçı cinayeti konusunda ülkemizin tutumunu haklı bulan Birleşmiş Milletler'in Mursi'nin şüpheli ölümünü muhakkak gündeme alacağına, sorumlulardan hesap soracağına inanıyorum. Aynı şekilde uluslararası basın da konunun üzerine cesaretle giderek bir daha benzer acıları, benzer dramları insanlık adına yeni utanç sahnelerinin yaşanmasının önüne geçmeliyiz" şeklinde konuştu. 

"HEPİMİZİN ÜZERİNE TİTREDİĞİ MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ İŞTE BUNUN İÇİN VARDIR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazetecilik unutmayın hakikat arayışıdır. Çünkü her gazeteci aynı zamanda bir araştırmacıdır. Gazeteci doğruların peşindeki insandır. Yalan ve manipülatif haberlere tevessül etmek. Muhatabına saygısızlık etmeninin yanında, bireyin doğru haber alma hakkını da ihlal etmektir. Hepimizin üzerine titrediği medya özgürlüğü işte bunun için vardır. İnandırıcılığını ve itibarını kaybetmiş bir medya açık söylüyorum ne topluma ne de insanlığa hiçbir faydası olamaz. Takipçilerinin nezdinde güven erozyonuna uğrayan bir basın kuruluşu öncelikle o meslek mensupları için ağır bir yüktür. Demokrasilerde 4. kuvvet olarak nitelendirilen medya siyaseti dizayn etmenin, muarızlarını imha etmenin bir aracı haline dönüştürülmemelidir" diye konuştu. 

"KİBİRLİ, YANLI, ART NİYETLİ BİR GAZETECİLİK ANLAYIŞINA KARŞI ÇIKIYORUZ"
Erdoğan, "Biz basın yayın organlarının halk adına siyasetçileri denetlemesine, milletin çıkarları için gözcülük yapmasına asla karşı çıkmadık, çıkmıyoruz. Bilakis denetim aracı olması gereken medyanın bir tahakküm aracına, siyaseti kendi istekleri doğrultusunda biçimlendirme vasıtasına dönüşmesine itiraz ediyoruz. Biz seçilmişler üzerinde anti demokratik bir vesayet organı gibi hareket eden, kibirli, yanlı, art niyetli bir gazetecilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Gerçeklerin ortaya çıkması için kimi zaman canı pahasına görev yapan basın emekçilerine saygımız sonsuzdur. Ancak hakikatin tecellisi için çalışmak yerine tek gayesi iktidarı devirmek olan muhteriz bir siyasetçi gibi davrananlara da gazeteci gözüyle bakmıyoruz. Kalemini ve kamerasını terör örgütlerinin emrine verenler bizim nezdimizde asla gazeteci olamazlar. Bizi sık sık eleştirenlerin bilerek gözden kaçırdığı nokta işte burasıdır. Çoğu zaman muhataplarımız gerçeği keşfetmek için değil, zihinlerindeki kalıplara, ön yargılara cevap bulma gayesiyle ülkemize bakıyorlar. Biz, sizlerden ülkemizle ilgili meselelere hakkaniyetle yaklaşmanızı, bize dair haberleri etik ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmenizi rica ediyoruz. Algının, olgunun önüne geçtiği böylesi bir dönemde sizlerden sadece gerçeklerin peşinde koşmanızı bekliyoruz" diye konuştu. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:16 Kaynak: DHA
Muhammed Mursi, Birleşmiş Milletler, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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