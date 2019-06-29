Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM'nin yapısı) 1. Dünya Harbi'nin şartları altında kurulmuş böyle bir...
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:03 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
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