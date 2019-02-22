Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bodrum'u Yıllardır Sel Alıp Götürüyor"
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MUĞLA - AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MUĞLA - AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. -2-
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:50 Kaynak: AA
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