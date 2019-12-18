Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boğazlarda Montrö'de bize tanınan bir hak yok, istedikleri gibi gelip... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Boğazlarda Montrö'de bize tanınan bir hak yok, istedikleri gibi gelip... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boğazlarda Montrö'de bize tanınan bir hak yok, istedikleri gibi gelip...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boğazlarda Montrö'de bize tanınan bir hak yok, istedikleri gibi gelip geçiyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boğazlarda Montrö'de bize tanınan bir hak yok, istedikleri gibi gelip geçiyorlar. Düşünün, sizin boğazınızı kullanıyorlar ama hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Kanal İstanbul ise böyle değil" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti içinden ayrılan isimlere ilişkin ilk yorum: CHP ağzıyla konuşuyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerle olan namaz anısı güldürdü Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz

Son Dakika Haberleri
19:42 Afganistan'da savaşın çocukları: Son 10 yılda 6 bin 500 çocuk öldü, 15 bini yaralandı - Son Dakika Haber
19:34 Tan Sipahi'den 81 vilayete yardım vakfı - Son Dakika Haber
19:30 Samsun'da 3 aracın karıştığı kazadaki yaralıların isimleri belli oldu - Son Dakika Haber
19:27 Avrupa'da Türkçe eğitim: 'Son birkaç yılda Avrupalıların Türkçe öğrenmeye ilgisi arttı' - Son Dakika Haber
19:23 Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika Haber
18:45 Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi - Son Dakika Haber
18:32 "Bana kimse ceza yazamaz, kralı gelsin" deyip küfür etti gözaltına alındı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:53:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boğazlarda Montrö'de bize tanınan bir hak yok, istedikleri gibi gelip... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]