Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması için tüm...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması için tüm...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması için tüm..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:25 Kaynak: AA
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