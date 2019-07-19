Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması için tüm...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:25 Kaynak: AA
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