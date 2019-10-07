Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgede Trump'ın ifade ettiği gibi çekilme başladı."
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgede Trump'ın ifade ettiği gibi çekilme başladı.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgede Trump'ın ifade ettiği gibi çekilme başladı."

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgede Trump'ın ifade ettiği gibi çekilme başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgede Trump'ın ifade ettiği gibi çekilme başladı." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:53 Kaynak: İHA
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