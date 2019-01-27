Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde Meydana Gelen Son Hadiseler, 31 Mart'ı Şimdiden Salt Bir Mahalli...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde meydana gelen son hadiseler, 31 Mart'ı şimdiden salt bir mahalli idareler seçimleri olmaktan çıkarmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bölgemizde meydana gelen son hadiseler, 31 Mart'ı şimdiden salt bir mahalli idareler seçimleri olmaktan çıkarmıştır. Bu seçimler, ülkemiz açısından bir beka meselesine, bir beka seçimine dönüşmüştür."
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:45 Kaynak: AA
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