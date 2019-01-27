Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde Meydana Gelen Son Hadiseler, 31 Mart'ı Şimdiden Salt Bir Mahalli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde Meydana Gelen Son Hadiseler, 31 Mart'ı Şimdiden Salt Bir Mahalli...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde meydana gelen son hadiseler, 31 Mart'ı şimdiden salt bir mahalli idareler seçimleri olmaktan çıkarmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde meydana gelen son hadiseler, 31 Mart'ı şimdiden salt bir mahalli idareler seçimleri olmaktan çıkarmıştır. Bu seçimler, ülkemiz açısından bir beka meselesine, bir beka seçimine dönüşmüştür."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:45 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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