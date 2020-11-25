Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizdeki sorunlarla ilgilenirken asla yayılmacı bir anlayışla hareket etmiyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizdeki sorunlarla ilgilenirken asla yayılmacı bir anlayışla hareket etmiyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1,5 milyona doğru giden sadece Kovid-19 virüsünün ölümcül etkisine bağlamak sığ bir yaklaşım olacaktır. Bu vahim tablonun oluşmasında küresel sistemin artık çözüm yerine sorun üreten sorunları derinleştiren çarpık yapısının da payı vardır"

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