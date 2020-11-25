Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1,5 milyona doğru giden sadece Kovid-19 virüsünün ölümcül etkisine bağlamak sığ bir yaklaşım olacaktır. Bu vahim tablonun oluşmasında küresel sistemin artık çözüm yerine sorun üreten sorunları derinleştiren çarpık yapısının da payı vardır"
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgemizdeki sorunlarla ilgilenirken asla yayılmacı bir anlayışla hareket etmiyoruz' - Son Dakika