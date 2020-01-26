Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde Cezayir'in dostu ve kardeşi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde Cezayir'in dostu ve kardeşi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde Cezayir'in dostu ve kardeşi...

33 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir-Türkiye İş Forumu'na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir-Türkiye İş Forumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde Cezayir'in dostu ve kardeşi...

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:26 Kaynak: AA
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