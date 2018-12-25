Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel İstihdam Teşvikini Bir Yıl Daha Uzatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz. Halen 51 ilimizde ve 2 ilçemizde işverenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşviki devam edecek. 2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz. Bu destek, 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olacaktır."

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