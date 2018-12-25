Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel İstihdam Teşvikini Bir Yıl Daha Uzatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel İstihdam Teşvikini Bir Yıl Daha Uzatıyoruz.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz. Halen 51 ilimizde ve 2 ilçemizde işverenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşviki devam edecek. 2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz. Bu destek, 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:40 Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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