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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel konularda Almanya ile diyaloğumuzu güçlendirerek devam ettireceğiz.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel konularda Almanya ile diyaloğumuzu güçlendirerek devam ettireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel konularda Almanya ile diyaloğumuzu güçlendirerek devam ettireceğiz."
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