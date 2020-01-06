Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı tablo... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı tablo... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı tablo...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. (3)

Erdoğan: "Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı karmaşık ve değişken tablo karşısında elimiz, kolumuz bağlı duramayız."

Erdoğan: " Doğu Akdeniz'de ülkemiz aleyhine oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç mücadelesinin sonucu, yakın geleceğimiz için hayati öneme sahiptir"

Erdoğan: "MİT, son dönemde PKK'nın lider kadrosuna yönelik Kuzey Irak'taki operasyonlarla, kendini en güvende hissettiği yerleri örgütün adeta başına geçirmiştir."

Erdoğan: "Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında teşkilatımızın (MİT) oynadığı rol, uluslararası düzeyde ülkemizin yüzünü ağartacak mükemmelliktedir."

Erdoğan: "Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan MİT'in, sınır ötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı tablo...

Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:15 Kaynak: AA
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