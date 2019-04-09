Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Morales'i Resmi Törenle Karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Morales'i Resmi Törenle Karşıladı

40 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlaması Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma'nın makam aracı ile gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayma'yı karşılaması Cumhurbaşkanı Erdoğan ve...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlaması
Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma'nın makam aracı ile gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayma'yı karşılaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ayma'nın tören alanındaki yerlerini alması
Milli marşların çalması
Bolivya Devlet Başkanı Ayma'nın Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlaması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma'yı resmi törenle karşıladı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:16 Kaynak: AA
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