Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Morales'i Resmi Törenle Karşıladı
40 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlaması Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma'nın makam aracı ile gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayma'yı karşılaması Cumhurbaşkanı Erdoğan ve...
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:16 Kaynak: AA
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