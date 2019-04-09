Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bolivya'nın Filistin Davasına Verdiği Desteğe Teşekkür Ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bolivya'nın Filistin Davasına Verdiği Desteğe Teşekkür Ediyorum"

31 dakika önce

- Erdoğan-Morales ortak basın toplatısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde heyetler arası görüşmede bulundu.

- Erdoğan-Morales ortak basın toplatısı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde heyetler arası görüşmede bulundu. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bolivya'nın Filistin davasına özellikle de Kudüs'ün statüsü ve Filistinli sivillerin korunmasına yönelik verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Golan Tepeleri ile alakalı yaklaşımını da takdirle izliyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:51 Kaynak: AA
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Bolivya, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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