Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bolivya'nın Filistin Davasına Verdiği Desteğe Teşekkür Ediyorum"
31 dakika önce
- Erdoğan-Morales ortak basın toplatısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde heyetler arası görüşmede bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:51 Kaynak: AA
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