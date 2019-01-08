Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bolton'un Muhatabı İbrahim Kalın'dır"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bolton'un muhatabı İbrahim Kalın'dır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Bolton'un muhatabı İbrahim Kalın
'dır. Biz eğer gerekli görürsek böyle bir talebe evet diyebilirdik" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
ile bir görüşme olmamasına ilişkin sorulan bir soruya Erdoğan, "Bolton'un muhatabı İbrahim Kalın'dır. Biz eğer gerekli görürsek böyle bir talebe evet diyebilirdik. İbrahim Kalın ve daha sonra Genelkurmay Başkanımız görüşmeleri yaptı. Bizim de yoğun mesaimiz var. Böyle bir şeye şu anda gerek yok" diye konuştu.
Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik düzenlenecek operasyona ilişkin de Erdoğan, "Bizim bir zamanlar Ayşe tatile çıkmıştı. Biz de bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, ABD Başkanı Donald Trump
ile her an bir telefon görüşmesinin olabileceğini de dile getirdi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:08 Kaynak: İHA
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