Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,Türkiye'nin bekasını ilgilendiren her türlü sorunu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,Türkiye'nin bekasını ilgilendiren her türlü sorunu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için geldiği Bolu'da, Demokrasi Meydanı'nda buluşan binlerce insana hitap etti. Halkı selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, "Burada uçsuz bucaksız Bolulu kardeşlerimi görünce 31 Mart için, Bolu kararını Allah'ın izni ile verdi diyorum. Bir kez daha bize umut oldunuz, bize güç, kuvvet verdiniz, milletimize sizlere daha iyi hizmet için cesaret verdiniz. Durmak yok mücadeleye devam dediniz. Tıpkı geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi bu davaya sahip çıktınız. Yüzde 66'lık rekor desteğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Siz böyle bizim yanımızda Bolu Dağı gibi dik durdukça hiç bir fani güç bize emir ve direktif veremez, Türkiye'yi yolundan alıkoyamaz. Hiç kimse bu milletin boynuna esaret zinciri vuramaz. Bolu bizim milletimizin cesaret sembolüdür, Bolu koç yiğitlerin destan yazdığı bölgedir. Rabbim bana; 99 depreminde ağır hasar gören Bolu'nun yaralarını hep birlikte sarmayı ve tüm Türkiye'ye hizmet edebilmeyi nasip etti" dedi.



Türkiye'nin bekasını ilgilendiren her türlü sorunu çözeceğiz



Erdoğan,Türkiye'nin bekasını ilgilendiren her türlü sorunu çözeceklerini ifade ederek, "Ekonomiden, teröre, dış güvenliğe kadar Türkiye'nin bekasını ilgilenen her türlü sıkıntıyı çözüme kavuşturacağız. Her kesimin derdiyle dertlenmeye, sıkıntılarına çare olmaya devam edeceğiz. Daha fazla ter dökerek inşallah sizlerle beraber ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturacağız. 16 bin 500 kilometre öteden silahlarına kazıdıkları yazılarla bizi tehdit edenlere bu ülkeyi bırakmayacağız. Ülkemizin bir terör koridoruyla kuşatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermemek için hep birlikte sağlam durmak mecburiyetindeyiz. Bunun için 31 Mart'ta sizlerden rekor oy bekliyoruz. Türk milletine had bildirmeye yeltenenlere sizlerin oylarıyla hadlerini bildirmeyi istiyoruz. 31 Mart'ta verdiğiniz oylar ile milletimize kurulan tuzakları darmadağın etmenizi istiyoruz" diye konuştu.



Biz mücadelemizi ülkemizin hedefleriyle buluşması için veriyoruz



"Biz Türkiye'ye, Türk milletine sevdalı bir kavimiz" diyen Erdoğan, "Biz bu vatana, topraklar üzerinde yaşayan her bir vatandaşımıza aşık bir partiyiz. Biz bir dava hareketiyiz. Kibirle, burnu havada gelen AK Parti kapısından giremez, bizim kapımız tevazu kapısıdır, gayret kapısıdır. Hakkın rızası için halka hizmet kapısıdır. Biz böyle yürüyeceğiz bu yolda. Biz bu makamlarda kendi ikbalimiz için değil, milletin istikbali için bulunuyoruz. Türkiye'nin parlak geleceğini inşa etmek için varız. Biz ecdadın bedel ödeyerek bizlere emanet ettiği bu vatanı evlatlarımıza çok daha güçlü teslim etmek için koşturuyoruz. Bolu bizim samimiyetimiz, gayretimizden asla şüphe duymaz. Bugüne kadar sizlerin emanetine asla halel getirmedik, getirmeyiz. İnsanımıza asla tepeden bakmadık ve bakmayız. Her kim bizi tanımak, bizi anlamak istiyorsa son 17 yılımıza göz atsın. Her kim bizi bilmek istiyorsa gelsin bizi Bolu'ya sorsun. Her kim bizim siyasetimizi bilmek istiyorsa hemen yanı başımızdaki Bolu Tüneli'ne baksın. Bay Kemal; o Bolu tünelini sizinkiler acaba patates deposu mu yapsa, yoksa oraya doğalgaz mı enjekte etsek bunu konuşurken biz geldik orayı yaptık. Bay Kemal senin daha çok ders alman lazım. 81 ile kazandırdığımız eserlere, yollara, köprülere, havalimanlarına baksın. Taş üzerine taş koymakta övündük. Ülkemizin son 17 yılına imzamızı eserlerimizle attık" dedi.



Bay Kemal 9 seçim kaybetmesine rağmen o koltuktan kalkmadı



Erdoğan, yalan söylemenin Bay Kemal için çok kolay olduğunu belirterek, "Seçim dönemlerinde atıp tutmak kolaydır, zor olan vaatlerini havada bırakmamaktır. Seçimden sonra o vaatleri unutmamaktır, biz hep zoru başarmak için çalıştık. Seçimlerde bol keseden dağıttığını sonrasında nasıl millete mahcup olduğunu görüyoruz. CHP'nin Burdur Belediye Başkanı bunu kabullendi; seçim dönemlerinde atıp tuttu ama hiç birini yapamadık dedi. Oy yoksa yolda hizmette yok diyen bir belediye başkanı CHP'nin anlayışını ortaya koydu. Bay Kemal'in gaflarını, çarklarını ise tüm Türkiye biliyor. Kaset operasyonu ile oturduğu CHP'nin genel başkanlığından 9 sene de 9 seçim kaybetmesine rağmen kalkmadı. Sözünün eri olamadı. Meclis kürsüsünden belge diye salladığı tüm kağıtlar yalan ve sahte çıktı ama bir kez olsun yüzü kızarmadı, milletten özür dilemedi. Bana ve aileme atıp tuttu yargıya gitti; şuanda 2,5 milyona mahkum oldu. Şimdi istinafta, istinaftan karar geldiğinde parayı aldığımda Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Somali için yola çıkıp Kenya'ya giden, yürüyen merdivene tersten binen, seçimde kendisine oy dahi kullanamayan, İstanbul'da belediye başkanı olunca Kağıthane'ye Kağıttepe diyen bu zattan ne beklenir. 15 Temmuz destanına kontrollü darbe iftirasıyla kara çalan bu zattan ne beklenir. 15 Temmuz gecesi havalimanına iniyorum 23.15'te Bay Kemal havalimanında, 10 binler Atatürk Havalimanında. FETÖ'cüler bunu tankların arasından alarak Bakırköy Belediyesi'ne kaçırıyor hatırlayın. Biz havalimanında 16 saat oradan darbeye karşı bu işi yönetiyoruz ve utanmadan haberim olsaydı bende orada beklerdim diyor. Hayatı yalan, palavra. Dürüst bir yanı yok" ifadelerini kullandı. - BOLU

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 Milyon Dolarlık Hibe

Gramla Satılan Isparta'nın Gül Yağı, Altınla Yarışıyor

Katil Zanlısı Eş Hakkındaki Uzaklaştırma Kararı 1 Hafta Önce Bitmiş

Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı