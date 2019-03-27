Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da

48 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı kabul etti.

Erdoğan, belediyeye binasına gelişinde Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan ayrıca Vali Ahmet Ümit'i de kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:28 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Alaaddin Yılmaz, Bolu, Güncel
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