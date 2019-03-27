Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı kabul etti.



Erdoğan, belediyeye binasına gelişinde Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından karşılandı.



Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Erdoğan ayrıca Vali Ahmet Ümit'i de kabul etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı

Gülşen Hakkında 50 Bin TL'lik Çanta Suçlamasında Savcılık Kararını Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merak Uyandıran Sosyal Medya Paylaşımı

Kuyumculuk Sektöründe Taksit Sevinci