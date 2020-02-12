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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü, mezhepçi terör örgütleriyle ve uzantılarıyla kol kola yürüyen CHP,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü, mezhepçi terör örgütleriyle ve uzantılarıyla kol kola yürüyen CHP, 17-25 Aralık'tan sonra bu kadroya FETÖ'yü de dahil etmiştir"
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü, mezhepçi terör örgütleriyle ve uzantılarıyla kol kola yürüyen CHP, 17-25 Aralık'tan sonra bu kadroya FETÖ'yü de dahil etmiştir"
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