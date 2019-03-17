Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü Örgütün Emrindeki Partinin Eş Başkanı Açıkça İfade Etti, 'Mansur...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütün emrindeki partinin eş başkanı açıkça ifade etti, 'Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da İzmir'deki de HDP'nin oylarıyla seçildiğini bilecek' diyerek adeta meydan okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütün emrindeki partinin eş başkanı açıkça ifade etti, 'Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da İzmir'deki de HDP'nin oylarıyla seçildiğini bilecek' diyerek adeta meydan okudu."
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:36 Kaynak: AA
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