Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü Örgütün Emrindeki Partinin Eş Başkanı Açıkça İfade Etti, 'Mansur...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütün emrindeki partinin eş başkanı açıkça ifade etti, 'Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da İzmir'deki de HDP'nin oylarıyla seçildiğini bilecek' diyerek adeta meydan okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütün emrindeki partinin eş başkanı açıkça ifade etti, 'Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da İzmir'deki de HDP'nin oylarıyla seçildiğini bilecek' diyerek adeta meydan okudu."

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