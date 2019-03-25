Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü Örgütün Güdümündeki Partinin Eş Başkanları Yıllarca Bu Topraklara...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü Örgütün Güdümündeki Partinin Eş Başkanları Yıllarca Bu Topraklara...

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütün güdümündeki partinin eş başkanları yıllarca bu topraklara kan kusturan CHP'ye oy topluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütün güdümündeki partinin eş başkanları yıllarca bu topraklara kan kusturan CHP'ye oy topluyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:19 Kaynak: AA

Politika
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