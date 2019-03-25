Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü Örgütün Güdümündeki Partinin Eş Başkanları Yıllarca Bu Topraklara...
56 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütün güdümündeki partinin eş başkanları yıllarca bu topraklara kan kusturan CHP'ye oy topluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bölücü örgütün güdümündeki partinin eş başkanları yıllarca bu topraklara kan kusturan CHP
'ye oy topluyor."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:19 Kaynak: AA
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