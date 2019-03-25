Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü Örgütün Güdümündeki Partinin Eş Başkanları CHP'ye Oy Topluyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü Örgütün Güdümündeki Partinin Eş Başkanları CHP'ye Oy Topluyor"

1 saat önce

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara çay dağıtması MUŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta partisince düzenlenen...

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara çay dağıtması MUŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (6)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:04 Kaynak: AA

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