Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü Örgütün Güdümündeki Partinin Eş Başkanları CHP'ye Oy Topluyor"
1 saat önce
- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara çay dağıtması MUŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta partisince düzenlenen...
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:04 Kaynak: AA
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