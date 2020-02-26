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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütün güdümündeki partinin eş başkanı CHP'ye ittifak ilişkilerini...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütün güdümündeki partinin eş başkanı CHP'ye ittifak ilişkilerini alenileştirme çağrısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütün güdümündeki partinin eş başkanı CHP'ye ittifak ilişkilerini alenileştirme çağrısı yaptı." - ANKARA
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