Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü Örgütün Siyasi Uzantıları ve Pensilvanya Tarafından Desteklenen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü Örgütün Siyasi Uzantıları ve Pensilvanya Tarafından Desteklenen...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütün siyasi uzantıları ve Pensilvanya tarafından desteklenen karşı bloğun, vatan gibi, beka gibi Türkiye'nin istiklal ve istikbali gibi hiç bir hedefi hiçbir hassasiyeti yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütün siyasi uzantıları ve Pensilvanya tarafından desteklenen karşı bloğun, vatan gibi, beka gibi Türkiye'nin istiklal ve istikbali gibi hiç bir hedefi hiçbir hassasiyeti yoktur. Bunların yegane hedefi AK Parti'ye çelme takmak, Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği başarının öcünü almaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:51 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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