Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü Örgütün Siyasi Uzantılarının Aday Göstermediği İllerde Tünel...
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Mitinge katılanlara video gösterimi Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
- Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
Mitinge katılanlara video gösterimi
Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Özellikle bölücü örgütün siyasi uzantılarının aday göstermediği illerde bu tünel siyaseti aşikardır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgemizde ise tünel siyaseti artık çok farklı boyutlara, aleni iş birliğine varmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:17 Kaynak: AA
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