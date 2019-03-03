Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü Örgütün Siyasi Uzantılarının Aday Göstermediği İllerde Tünel...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü Örgütün Siyasi Uzantılarının Aday Göstermediği İllerde Tünel...

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Mitinge katılanlara video gösterimi Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Mitinge katılanlara video gösterimi
Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle bölücü örgütün siyasi uzantılarının aday göstermediği illerde bu tünel siyaseti aşikardır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde ise tünel siyaseti artık çok farklı boyutlara, aleni iş birliğine varmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:17 Kaynak: AA

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