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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü terör örgütünü, DEAŞ'a karşı savaşan bir yapı gibi göstermek için...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü terör örgütünü, DEAŞ'a karşı savaşan bir yapı gibi göstermek için çırpınanlar bugün aynı örgütün sivil katliamlarını örtmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü terör örgütünü, DEAŞ'a karşı savaşan bir yapı gibi göstermek için çırpınanlar bugün aynı örgütün sivil katliamlarını örtmeye çalışıyor."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:34 Kaynak: AA
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