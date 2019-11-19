Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü terör örgütünü, DEAŞ'a karşı savaşan bir yapı gibi göstermek için çırpınanlar bugün aynı örgütün sivil katliamlarını örtmeye çalışıyor."

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PKK yandaşlarına "Ne mutlu Türküm" diye haykıran Fransız kadından mesaj var: Beni arıyorlar