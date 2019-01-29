Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü Terör Örgütünün Güdümündeki Siyasi Parti ile Girdiği Yakın İlişki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü Terör Örgütünün Güdümündeki Siyasi Parti ile Girdiği Yakın İlişki...

20 dakika önce

IHAAW143250-SIY/29-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütünün güdümündeki siyasi parti ile girdiği yakın ilişki CHP'nin gerçek yüzünün sadece bir kısmıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
IHAAW143250-SIY/29-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütünün güdümündeki siyasi parti ile girdiği yakın ilişki CHP'nin gerçek yüzünün sadece bir kısmıdır" dedi. 29.01.2019 14: 32: 50 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nihat Zeybekci'den Rakibi Tunç Soyer Hakkında İlk Açıklama: Tek Başına Gitse Daha İyi Olur Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti

Son Dakika! Erdoğan, İsim Vermeden CHP'nin İzmir Adayı Hakkında İlk Kez Konuştu ABD'den Venezuela İçin Ortalığı Karıştıracak Karar: Paralar Guaido'ya Devredildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 15:08:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü Terör Örgütünün Güdümündeki Siyasi Parti ile Girdiği Yakın İlişki...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]