Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, boris johnson ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı erdoğan, boris johnson ile görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştüABD (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

ABD (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

Cumhurbaşkanı erdoğan, boris johnson ile görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Boris Johnson, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yapıldığını açıkladı
Bahçeli, BM Genel Kurulu konuşması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma amaçları zirvesine katıldı Ciciş Esra Ersoy, hakimle fotoğraf çektirdiği için eleştirilen Kıvanç Tatlıtuğ'a destek oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 10:49:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, boris johnson ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]