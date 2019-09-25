Cumhurbaşkanı erdoğan, boris johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştüABD (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.
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25.9.2019 10:49:36. #1.11#
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