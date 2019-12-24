Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
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