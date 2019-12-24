Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık, Boris Johnson, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
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