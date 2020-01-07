Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD- İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık, Boris Johnson, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:40 Kaynak: İHA
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